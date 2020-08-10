تعرّضت النجمة المصرية “دينا الشربيني” لهجوم شرس عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المتابعين، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو سُجّلت خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية مع زوجها النجم “عمرو دياب” في الساحل الشمالي. وذلك بسبب إطلالتها التى رصدتها الكاميرات وأعتبرها البعض غير لائقه.

وفي التفاصيل ظهرت دينا باطلالة صيفية “جريئة” فاختارت ان تطل بـ بنطالاً أزرق شفافاً وضيقاً ومنقوشاً ، ونسّقت معه “توب” عبارة عن “هاف ستومك” أبيض اللون، شبّهه بعض المتابعون بحمّالات الصدر، وعلى الرغم ان اللوك كان مناسب لجو البحر والصيف لكن اعتبرها كثر انها خرجت الى الشارع بهذا اللباس قبل وصولها الى المنتجع السياحي الامر الذي لا يليق بها كممثلة أولا وكزوجة لنجم مصري كبير من الناحية الثانية.

وعلي الصعيد الفنى، تودع النجمة دينا الشربيني بلاتوه “فيلم 30 مارس” بعد أسبوع واحد فقط، حيث تستأنف الشربيني تصوير مشاهدها خلال الأسبوع الجارى، في الديكورات الخاصة بالعمل، حيث صور فريق العمل ما يقرب من نصف مشاهد العمل قبل أجازه عيد الأضحى، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزا لعرضه في أي وقت .

“فيلم 30 مارس”، تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته علي حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، الفيلم من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.