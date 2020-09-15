شاركت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

ونشرت فيفي عبده الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة لافتة على البحر، مرتدية فستان سوراية باللون الأسود، ونسقت معاها كعب عالي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، مما أبرز جمالها.

يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.