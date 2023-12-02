حرصت الفنانة الشابة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام“، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في مهرجان البحر الاحمر.

تألقت الفنانة أمينة خليل على السجادة الحمراء بإطلالة راقية كعادتها، حيث ارتدت فستانا أنيق ذا أكمام طويلة وظهر بفتحة ساق كبيرة مما أثار الجدل بين متابعيها.

إطلالة أمينة خليل

تزينت أمينة خليل بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت “أمينة” على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يُذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة يعرض 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

وتشهد الدورة الثانية من المهرجان، العديد من أحدث إنتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم “الخلاط +” للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة “الخلاط”، وفيلم “ع مفرق طريق” للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.

فيلم شقو أحدث أفلام أمينة خليل

وأما عن أحدث أفلامها، فقالت أمينة خليل: أجسد شخصية فُتنة خلال أحداث فيلم شقو وهي شخصية مش عجوزة دا كلام غير حقيقي، وكمان شائعات مشاركتي في فيلم يحمل اسم 532 مع المخرج ياسر سامي غير صحيحة.

وتابعت: فيلم وش في وش بيضم 12 ممثلا في لوكيشن واحد فقط، ودا شيء صعب بالنسبة للشركة المنتجة ونادرًا لما بنصور مشاهد في لوكيشن مختلف وقاعدين في وش بعض طول اليوم، ولما الفنان بيومي فؤاد بيتأخر أو بيسافر بنضطر ننتظره لأن له بصمة خاصة ومميزة في كل عمل.

وأضافت: أماكن تصوير “شماريخ” صعبة وواجهتني صعوبات كتير، منها تصويري لـ مشهد صعب مع حيوانات ممكن نقول إنها مفترسة وكنت في مكان ضلمة لوحدي.

يُشار إلى أن فيلم “شقو” مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم “شقو” فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة مجموعة من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف.

ويجتمع الرباعي عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون وأمينة خليل ودينا الشربيني من جديد في فيلم “شقو” بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل “جراند أوتيل” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.

آخر أعمال أمينة خليل

يُذكر أن أمينة خليل شاركت في رمضان 2023 بـ مسلسل”الهرشة السابعة“، مع عدد من النجوم، أبرزهم: أسماء جلال، محمد شاهين، على قاسم، أمينة خليل، محمد محمود، عايدة رياض، حنان سليمان، عماد رشاد، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

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