توقف رواد السوشيال ميديا امام إطلالة النجمة نبيلة عبيد في حفل افتتاح الدورة الثالثة لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بعدما أكتشف البعض أن نبيلة ارتدت نفس الفستان قبل 27 عاما في مناسبة الاحتفال بيوم ميلادها.

إطلالة نبيلة عبيد خلال مهرجان البحر الأحمر

ولم يتم إدخال أي تعديلات على الفستان سوى البروش المرصع الذي استغنت عنه نبيلة في الصورة الثانية بعد 27 عاما.

نبيلة عبيد ووائل كفوري عام 1997 – الصورة من أرشيف نبيلة عبيد

الصورة المتداولة تظهر إطلالة نبيلة عبيد في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم مساء الخميس الماضي، وبجوارها صورة لنبيلة عبيد بنفس الفستان من احتفالها بيوم ميلادها عام 1997، ومن الواضح أن الصورة مأخوذة عن غلاف إحدى المجلات القديمة، بوجود تظليل واضح باللون الأسود على فتحة الصدر.

إطلالة نبيلة عبيد في مهرجان البحر الأخمر

نبيلة عبيد تتعرض لموقف محرج أثناء تكريمها

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي، فيديو للنجمة نبيلة عبيد على المسرح خلال تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

حيث تعرضت نبيلة عبيد لموقف محرج، وهو بعد تسلمها الجائزة وهي تهمّ بالنزول عن المسرح وتلقي التحية على الأشخاص الذين تواجدوا إلى جانبها وقاموا بتكريمها، سقطت منها الجائزة على الأرض، ما استدعى قيام محمد التركي الرئيس التنفيذي للمهرجان بالإسراع لمساعدتها وإعطائها الجائزة من جديد.

هذا وقد تفاعل عدد من الجمهور مه هذا الفيديو، حيث اعتبر البعض ما حدث سببه الحسد، وعبر البعض الآخر أن نبيلة تستحق هذه الجائزة وعبروا عن حبهم لها .

تكريم نبيلة عبيد

هذا وكان قد اختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومجلة فانيتي فير أوروبا، تكريم الفنانة المصرية نبيلة عبيد، ضمن احتفالية تكريم المرأة في السينما، التي يقيمها المهرجان سنويا بالشراكة مع مجلة فانيتي فير أوروبا.

وقد أحيت الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والتي اشعلت الأجواء، حيث تفاعل معها جميع الحاضرين بالرقص والغناء .

يأتي هذا الحدث للاحتفال بالأصوات النسائية في صناعة السينما وتسليط الضوء على إنجازاتهن، أمام الكاميرا وخلفها، واستعراض مجهوداتهن المبذولة في تشكيل صناعة السينما وإلهام الجيل الجديد من المواهب.

حيث تألقت نبيلة عبيد على مدار السنوات لتُصبح أول أيقونة نسائية، ولطالما عزز حضورها من قوة المشهد السينمائي في البلاد، لتُصبح من خلال أداءها المتميز أحد القامات السينمائية العربية في القرن العشرين.

فمنذ ظهورها لأول مرة في سن السادسة عشرة، وطوال مسيرتها المهنية التي دامت لعقود تُكللها النجاحات، قدمت العديد من الأدوارالتي تنوعت بين دينية وتاريخية وكانت نصير لقضايا المرأة وما تعيشه اجتماعيًا وسياسيًا.

ومن أهم أفلامها “رابعة العدوية، الراقصة والسياسي، لا يزال التحقيق مستمرًا، وغيرها العديد من الأدوار، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور في الوطن العربي والذي لقباها بـ “نجمة مصر الأولى” .

مهرجان البحر الأحمر

تحت شعار “قصتك بمهرجانك” انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر المقرر إقامته في الفترة ما بين 30 نوفمبر ولغاية 9 ديسمبر.

وقد حضر المهرجان العديد من نجوم العالم والوطن العربي، وكان من أبرزهم ويل سميث، جوني ديب، شارون ستون، رانفير سينغ، كاترينا كيف، هاندا أرتشيل، مريم أوزرلي، بوراك أوزجيفيت، يسرا، نبيلة عبيد، ليلى علوي، لبلبة، هالة صدقي، ياسمين صبري، دينا الشربيني، قصي خولي، نادين نجيم، دانييلا رحمة، وغيرهم الكثير من النجوم والنجمات .

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »