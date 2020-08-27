شاركت الفنانة والإعلامية “ريم البارودي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها بفستان باللون الموف الفاتح، وأثارت التساؤلات بتاتو ظهرها.

وظهرت الفنانة ريم البارودي وهي ترتدي فستان مكشوف باللون الموف الفاتح مصنوع من القماش التل المنفوش، وإطلالة بشعر مفرود، وتاتو على الظهر أثار لتساءلات حول ما هو منقوش عليه، وانهالت التعليقات التى أشادت بجمال الفنانة ورقة تلك الإطلالة الناعمة

في سياقٍ آخر، واجهت ريم البارودي أزمة في مشوارها المهني في مجال تقديم البرامج، وذلك بعد أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام قراراً بمنعها من الظهور إعلامياً ومعها أربع مذيعات أخريات، ولكن الأزمة تم حلها بتوفيق أوضاعها وحصولها على تصريح مزاولة المهنة وعادت إلى تقديم “برنامج شارع النهار”، وتقدم ريم البارودى البرنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءً بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.

وعلي الصعيد الفني، يُذكر أن الفنانة ريم البارودي شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل جمع سالم” وشاركها بطولته زينة ودلال عبد العزيز ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.