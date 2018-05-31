بفيديو جديد.. آيتن عامر ترد على ريم البارودي وتحدث ضجة على “السوشيال ميديا”

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها ريم البارودي في حديثتها عن زميلتها الفنانة آيتن عامر، ردت الأخيرة عليها بطريقتها الخاصة بواسطة مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق “انستغرام”.

وتظهر آيتن في المقطع وهي تتحدث بطرافة عن حقد البارودي عليها بسبب عدد متابعيها على “السوشيال ميديا”، وقالت: “ريم الباردوي ووفاء عامر بيحقدوا عليا براحتهم واللي عنده معزة يربطها”.



وكانت البارودي صرحت خلال لقائها في برنامج “شيخ الحارة” بأنها تحقد على عامر بسبب أعداد متابعيها على “انستغرام” والذين تخطوا الـ 5 مليون متابع.

من جهة ثانية، تواصل عامر التفاعل مع جمهورها من خلال نشر مجموعة من الصور من دورها في مسلسل “أيوب” الذي تشارك في بطولته مع الفنان مصطفى شعبان، والذي يعرض حاليًا على قناة “الحياة”.

ونشرت مؤخراً صورة جديدة من شخصية “سماح” بعد ندمها وعلقت عليها قائلة: “طيب والله سماح صعبت عليا”.

يذكر أن مسلسل “أيوب” يشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم محمد لطفي، وهنا الزاهد، وميرهان حسين، ومحمد على رزق، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.