بفيديو جديد.. أحمد الفيشاوي يتحدى طليقته بعد الحكم بحبسه

رغم مرور الفنان أحمد الفيشاوي بعدة أزمات كان آخرها الحكم بحبسه شهراً في الدعوى التي أقامتها ضده طليقته هند الحناوي بسبب عدم إنفاقه على ابنته لينا، لكنه نشر مقطع فيديو له على حسابه الخاص بإنستغرام، وهو يمارس بعض التمرينات القتالية من أجل مشروع جديد.

وعلق على الفيديو بقوله: ” أثناء التدريبات للتحضير لفيلمي المقبل”، وهو الفيلم الذي بدأ التحضير له، وأنه سيشارك متابعيه تفاصيله باستمرار.

يشار إلى أن أحمد الفيشاوي، يشارك في بطولة فيلم “ولاد رزق 2” مع عدد من الفنانين منهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة.

كان “الفيشاوي” قد غاب عن العرض الخاص للفيلم لرغبته في البقاء بعيداً عن الأضواء والفعاليات وذلك على إثر وفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.