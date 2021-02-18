انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو طريف للفنانة المصرية ​أنغام​، ظهرت فيه من داخل الحجر المنزلي وهي ترتدي ملابس النوم وتتناول الفستق فيما يقف كلبها إلى جانبها محاولاً الحصول على القليل من الفستق وحاولت أنغام تجاهله إلى أن بدأ بالنباح فقدمت له بضع حبات وهي تضحك.

وأثار المقطع اهتمام عدد كبير من المتابعين. ولاحظ المتابعون أن أنغام تشعر بالارتياح رغم مرور مدة قصيرة على انفصالها عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم. وعلّق أحدهم “مرتاحة لا زوج ولا هم يا بختها روقان”.

ويُشار إلى أن طليق أنغام كان قد لفت الأنظار باحتفاله بيوم ميلاده مع زوجته ياسمين عيسى، في مكان عام معتمداً قالب الحلوى المزين بمجسم صغير له وهو يجلس على كرسي.





