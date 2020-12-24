لم تمر الأمسية الشعرية التي أحياها النجمان السعوديان راشد الماجد وماجد المهندس مساء الأربعاء دون ترصد الجمهور لبعض الهفوات غير المقصودة، والتي عادة ما يقع بها الفنان عند غنائه.

وتداول الجمهور مقطع فيديو طريفا لراشد الماجد وهو يؤدي أغنية نسي بعض كلماتها، ليعلق بضحك واستغراب:” بعد غلط على المسرح”، ليعود ويُعيد مقطع الأغنية.

وتفاعل محبوه مع المقطع وقالوا إنه ليس الفنان الأول الذي ينسى كلمات الأغنية على المسرح، فكثير من النجوم وأمام الجمهور ذهبت عنهم كلمات الأغنية، فكانوا يدندنون أو يعودون للكتاب أمامهم على المسرح ليستذكروا الكلمات، وكان آخرهم الفنان المصري محمد حماقي.

كما تعرض الفنان اللبناني وائل جسار لموقف كوميدي مؤخرًا عندما شارك في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29؛ إذ إنه عندما قام بغناء «خليني ذكرى» نسي كلماتها ليبرر الأمر ضاحكا “أكيد كورونا السبب.. الله يلعنها” وقام بسؤال الجمهور: “هي كورونا بتنسي ولا انا كدة طبيعي؟”، واختتم الحفل بأغنية “غريبة الناس”.

كذلك تداول الجمهور العام الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطرب محمد عبده خلال إحدى حفلاته في السعودية. وظهر “عبده” في المقطع وهو يغني أغنية جديدة له ويقرأ كلماتها التي كانت مكتوبة على ورقة أمامه.

ولكن يبدو أنه لم يستطع قراءتها فأدخل على الأغنية عبارة “ما أقدر أقرأ.. آه آها” بنفس اللحن الذي يغني به المقطع في الأغنية.

وكان راشد الماجد، وماجد المهندس قد حلاّ ضيفين على وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله، ضمن لقاءات “ضيف بدر”، التي ينظمها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث ظهر النجمان في بث مباشر بأمسية غنائية لاقت تفاعلا كبيرا بين جمهورهما.

وأحضر راشد الماجد آلة العود التي عزف عليها طوال الجلسة، وقدم خلالها مجموعة من أجمل أغانيه ـ(وحشتني سواليفك، العيون تطالعك، غير الناس، ولهان، رجاوي).

أما ماجد المهندس فحاول تلبية طلبات الجمهور وأداء أغانيهم المفضلة فغنا كلا من: ودّعت روحي، عن جمالك لو دروا أهل الجنوب، الحاجة، بدون أسماء، مو ضروري وغيرها من الأغاني.

وكان من مفاجآت الأمسية هو حضور أصيل أبو بكر الذي أدى معهما مجموعة أغان، وحظيت الأمسية على إعجاب الجمهور، وتفاعل خلالها الكثيرون بالتعليقات على البث المباشر الذي حقق مشاهدات عالية تجاوزت الـ 90 ألفا.