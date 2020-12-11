ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو طريف للممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​، ظهرت فيه وهي تصرخ خلال خضوعها لفصح ​فيروس كورونا​.

وظهرت في مقطع الفيديو الذي تناقله عدد كبير من المتابعين، وهي تجلس في أحد المراكز الصحية، فيما يقوم أحد العاملين فيه بمحاولة لإدخال أداة الفحص في أنفها، إلا أنها أبعدت رأسها إلى الخلف وصرخت بصوت عالٍ.

ومن ناحية أخرى، كانت كشفت الشعيبي مؤخراً عن طردها لسائقها الخاص، وذلك لعدة أسباب منها تحرشه بالعاملات في منزلها، إضافة إلى عدم إهتمامه بنظافة السيارة وتدخينه بداخلها أثناء وجود أولادها.





