رغم الخلافات الكبيرة بينهما منذ زواجها من الفنان أحمد العوضي، دعم الفنان وائل عبد العزيز بقوة شقيقته ياسمين عبد العزيز في خلافها مع الإعلامية بوسي شلبي، حيث وجّه رسالة تحذير إلى بوسي شلبي عبر صفحته في “إنستغرام”، معيداً تذكيرها بلقطة تسليمها جائزة أفضل ممثلة كوميدية عام 2017 لشقيقته، وإشادتها بموهبتها.

وأعاد وائل عبد العزيز نشر مقطع فيديو كان قد نشره في 2017 عبر حسابه ويوثّق لحظة إعلان بوسي شلبي فوز شقيقته بجائزة أحسن ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل “هربانة منها”، وكتب: “مش ده صوت بوسي شلبي وده فيديو متصور بتليفوني؟”… وأضاف ساخراً من بوسي شلبي: “بعتني بكام يا عشري؟ الصندوق الأسود في كتير”.

وكان وائل قد نشر عبر حسابه في “إنستغرام” صورة لشقيقته بدت فيها وهي تحمل جائزة أفضل ممثلة، وعلّق عليها رداً على كلام بوسي شلبي وشقيقة محمد حلاوة بالقول: “ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها الي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي والأعلى أجراً وده شيء يعلمه جيدا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي.. أفلامها ومسلسلاتها محترمة بيدخلها وبيشوفها كل العائلات بأطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في الي بتقدمه للناس… وأنا أظن إنها سعيدة في حياتها وفي قراراتها مؤخراً”..

وأضاف: “وأظن إن الطرف الثاني سعيد بردوا في حياتهم على حسب ما نشر في الفيديو الأخير… وأخيرا أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدا عن المهاترات الي مالهاش أي لازمة لأن هيظهر ناس كتيره عايزه تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات ونعمل حساب إن في أطفال”.

واستطرد وائل قائلاً: “وأتمنى نرجع نقفل على نفسينا تاني زي زمان ونبقى مبنعملش حاجة غير شغلنا ونفرح بنجاحاتنا والباقي من عمرنا نعيشه بسعاده وسلام، ولما نيجي نرد هيبقي بشغلنا وبالأرقام فقط… وربنا يوفق ويهدي الجميع”.

يُذكر أن الأيام الماضية شهدت مناوشات بين ياسمين عبد العزيز وبوسي شلبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وازدادت الأزمة حدةً بعد استضافة الأخيرة للفنانة ريهام حجاج، لتتحدث عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، الزوج السابق لياسمين عبد العزيز.