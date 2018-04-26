بقبلة لأبو الهول.. رزان مغربي تروج للسياحة المصرية

خضعت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صور منها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

رزان مغربي، اختارت منطقة الأهرامات مكانًا لجلسة التصوير وذلك من أجل الترويج للسياحة المصرية وظهرت في إحداها وهي تطبع قبلة لأبو الهول.

من ناحية أخرى تواصل رزان مغربي، تقديم برنامج «اللعيب»، والذي يذاع عبر فضائية mbc، وتقدمه مع الإعلامي الرياضي مهيب، واستضافت خلال الحلقات الماضية عدد من النجوم منهم رمضان صبحي، وأحمد حجازي، وعبدالله السعيد.

يذكر أن رزان مغربي، تستعد أيضا للعودة إلى التمثيل من خلال مسلسل جديد تتكتم عن ذكر تفاصيله.