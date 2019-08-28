بقرار مفاجئ وصدمة للجمهور .. إيد شيران يعلن اعتزاله

ذكرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية عن القرار المفاجئ للمطرب البريطاني الشهير ” إيد شيران ” باعتزال الفن بشكل جزئي .

وأعلن إيد شيران هذا الخبر أمام جمهوره خلال جولته الغنائية الأخيرة على مسرح ” شانتري بارك ” في إيبسويتش .

وأرجع اتخاذه هذا القرار لرغبته في الابتعاد عن الأضواء والتفرغ لحياته مع عروسه الجديدة شيري سيبون .

وصرح إيد قائلا : ” تعرفون أنني قسمت جولتي الغنائية على مدى عامين كاملين بدءا من مهرجان ” Glastonbury ” مرورا بملعب ويمبلي .. فضلا عن السفر إلى بلدان عديدة مثل أمريكا ونيوزيلندا وأستراليا وآسيا وأمريكا الجنوبية ” .

وأضاف : ” لذا أحتاج للراحة والتفرغ لحياتي الخاصة بعد هذه الجولة الطويلة والتي وصلت من خلالها إلى 9 مليون شخص حول العالم ” .

وتابع بكلمات مؤثرة وعيناه تمتلئ بالدموع قائلا : ” قد يكون هذا الحفل آخر حفلاتي الموسيقية .. أشكركم جميعا على الدعم خلال مسيرتي الفنية فقد منحتموني السعادة الحقيقية بتشجيعكم لي لكنني بشر في النهاية أسعى لتكوين عائلة وإنجاب الأطفال لتكتمل سعادتي .. أراكم لاحقا .. أحبكم جميعا ” .

بينما أرجع الكثيرون أن قرار إيد شيران بالاعتزال يأتي بعد قرار تجميد 200 مليون دولار من أمواله إثر تورطه في قضية اتهم فيها بسرقة أغاني منها أغنية ” مارفن غاي ” و ” شيب أوف يو ” من المطرب سام شكري .. مما أثر عليه ودفعه إلى اتخاذ هذا القرار .