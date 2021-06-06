أعلن الفنان ” محمد أنور ” استقباله لطفلته الثانية في منشور لها عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

فنشر محمد أنور صورة له ظهر فيها من أمام غرفة زوجته بالمستشفى وسط البالونات الملونة باللون الوردي .. كاشفا عن إسم مولودته الذي جاء مكتوبا على بالونة وهو ” ديالا ” .

وكتب محمد أنور في تعليقه على الصورة : ” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبقيت أبو البنات .. رزقني ب ( ديالا محمد أنور ) .. اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لنا واحفظها وبارك لنا فيها يارب العالمين ” .

يذكر أن الفنان محمد أنور كان قد رزق بطفلته الأولى في عام 2018 وأسمها ” نوراي ” .