نشرت ” ملك أحمد زاهر ” إبنة الفنانة ” أحمد زاهر ” صورة لوالدها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” خلال تواجده معها في كواليس تصوير مسلسلها ” لؤلؤ ” .

وظهر أحمد زاهر في الصورة وهو ممسكا بهاتفه ويقوم بتصوير إبنته أثناء تمثيلها لأحد المشاهد وبدا على وجهه التأثر حيث انسابت دموعه .

وكتبت ملك أحمد زاهر في تعليقها على ذلك قائلة : ” اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني وأنا بعمل مشهد إمبارح فلؤلؤ .. اليوم ده ماكنش عندو تصوير بس جه ووقف جمبي ومسبنيش ولا ثانية لوحدي .. شكرا علي إنك الداعم الأول لي .. بحبك أوي أوي يا زيزو ” .

يذكر أن مسلسل لؤلؤ يعرض حاليا على شاشة قنوات ” ON ” وهو قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وأشرف على الكتابة والإخراج محمد سامي وإنتاج سينرجي .

وشارك في بطولته كلا من مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي ونجلاء بدر وإدوارد وهيدي كرم ومحمد الشرنوبي وحمدي هيكل وسلوى عثمان وأشرف زكي وملك أحمد زاهر .