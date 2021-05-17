حلت الفنانة ” إنجي المقدم ” ضيفة مع الإعلامي ” يوسف الحسيني ” في برنامجه التاسعة للحديث عن أعمالها الفنية التي قدمتها في الموسم الرمضاني وهي مسلسلى : الاختيار 2 وهجمة مرتدة .

وكشفت إنجي المقدم خلال اللقاء عن المشهد الأصعب لها في مسلسل الاختيار 2 وهو عند إبلاغها لزوجة الضابط الشهيد ” محمد مبروك ” والتي جسدت شخصيتها الفنانة ” بشرى ” خبر استشهاد زوجها .

وأثناء مشاهدة إنجي المقدم لهذا المشهد لم تستطع تمالك دموعها مشيرة إلى أنها بعد تصويره انهارت تماما وذلك لصعوبته ولتعرضها لموقف مشابه منذ سنوات .

فقالت : ” للأسف أنا عشت نفس التجربة مع صديق وصديقة كانوا في مرحلة الخطوبة وخطيبها توفي في حادث سيارة وأنا اللي كان من المفترض إن أبلغها بوفاته فكان من أصعب مواقف حياتي ” .