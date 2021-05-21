وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الكبير سمير غانم إلى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة وتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل.

ورافق الجثمان ابنتا الراحل دنيا وإيمى سمير غانم وزوجيهما الإعلامى رامى رضوان والفنان حسن الرداد.

وأظهر مقطع فيديو، نشره موقع اليوم السابع، شقيقة الفنان سمير غانم وهي تنهار من البكاء لحظة وصولها للمشاركة في جنازته.

كما اظهر مقطع اخر وصول عدد من الفنانات للمشاركة في الجنازة كان في مقدمهم كل من الفنانات يسرا وميرفت امين وايناس الدغيدي.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.