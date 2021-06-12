دخلت الفنانة المغربية نجاة خير الله في نوبة من البكاء الهستيري خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أكدت خلاله اتهامها للمثل طارق البخاري بممارسة العنف الجنسي ضدها.

و لجأت الممثلة إلى القضاء في نهاية شهر أبريل الماضي، متهمة طارق البخاري بالتحرش بها منذ 2015 ، وسربت مكالمات بينهما لإثبات ذلك.

وذكرت في الندوة الصحفية أنه دخل إلى الغرفة التي تغير بها ملابسها بأحد الفنادق خلال تصوير عمل مغربي، ورمى بها فوق السرير محاولا الاعتداء عليها جنسيا، وبحضور اللبيسة التي أشارت نجاة أنها لن تقبل الشهادة لصالحها خوفا على رزقها.

فيما تمسك الممثل في تصريحاته الصحفية بأنه مظلوم ، وأن المشتكية استدرجته ليقع في فخ تبادل الكلام ”غير المؤدب معها“ ،وتحاول بذلك ”العودة إلى الأضواء من خلال التشهير به لأنها لم تعد تتلق عروض عمل“.

وسبق أن ظهرت الممثلة نجاة خير الله في بعض الأعمال العربية ، أبرزها فيلم ”الوعد“ مع النجم آسر ياسين ، و المسلسل الخليجي ”كريمة“ ، و فازت سنة 2015 بجائزة أحسن تشخيص نسائي في مهرجان مكناس للأعمال الدرامية ،عن دورها في الفيلم التلفزيوني المغربي ”احلام مؤجلة“، وأعلنت اعتزالها السنة الماضية ، قبل أن تعود من جديد هذا العام من خلال مسلسل ”باب البحر“