تحدثت الفنانة ناهد السباعي، عن الكثير من تفاصيل حياتها الخاصة والفنّية اثناء حلولها ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج “كلمة أخيرة“، المذاع علي قناة ON في حلقة خاصة أجريت علي هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهى في الأيام القليلة الماضية

وخلال اللقاء روت السباعي كواليس هروبها من حفل زفافها قبل ساعات قليلة من إقامته إذ قررت اتخاذ قرار مصيري في وقت حرج وصادم للجميع، عندما أخبرت والدتها بشكل مفاجئ وبكلمات مقتضبة عزمها إلغاء زفافها قبل إقامته بنحو 24 ساعة

وقالت السباعي: «قلت لماما مش عايزة أروح الفرح بكرة، قالت لي يلا ياحبيبتى»، وروت كواليس تلك الليلة بحضور والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

وطرحت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة البرنامج علامات استفاهم متسائلة عن رد فعل الأم، قائلة: «مفيش قلمين؟ والفرح والناس وكتب الكتاب اللي اتعمل!»

ثم لاحقت ناهد السباعي، بسؤال ملح يحمل الكثير من إشارات التعجب: «إيه اللي خلاكي تعملي كده؟»، لترد حفيدة وحش الشاشة، بتأكيد أنها لم تكن تشعر بالراحة: «حصل مشاكل ملهاش علاقة بيا، بس حسيت إن المشاكل دي مينفعش أعيش بيها في حياتي».

أما عند سؤالها عن الصفة التي يمكن أن تتقبلها في الرجل، أعقبت السباعي بالرد ممازحةً: “أنا مش بطيق الراجل أصلاً”.

وتحدثت المنتجة ناهد فريد شوقي، عن أسباب دعم ابنتها في هذا القرار الحاسم، قائلة: «قولتلها مفيش حاجة خالص، اللي هتحسيه هنعمله، أنا اللي واجهت إنهاء الفرح، لأني كنت مقتنعة أن دي لحظة فاصلة ولابد من موافقتها».

ناهد السباعي ووالدتها في مهرجان الجونة

ومؤخرًا لفتت ناهد السباعي ووالدتها ناهد فريد شوقـي الأنظار، بعد ظهورهما على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان الجونة السينمائـي في دورته الخامسة، مرتديتان شبشبًا وكروكس على إطلالتين صيفيتين بسيطتين.

وتصدرت ناهد السباعـي ووالدتها، عناوين الأخبار بسبب هذه الإطلالة البسيطة والتي رفضت ناهد دعاوى بعض المصورين لإخفائها، قائلة: “عادي”…إضغط هنا وشاهدهما الآن!

وطلب منها أحد المصورين إخفاء الشبشب، فأجابت: “لأ خالص، عادي جدًا، أنا تعبت قوي،” وبعدها هتفت إحدى المتواجدات “حلوة في كل حاجة يا ناهد.”

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