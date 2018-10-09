بكلمات مؤثرة.. شقيقة دينا هارون تودعها “وعدتيني بدك ترجعيلنا”

نشرت تولاي هارون شقيقة الفنانة الراحلة دينا هارون، صورة عبر حسابها الشخصي على فايسبوك تظهر فيها دينا وأرفقتها بعبارة مؤثرة كتبت فيها: “وعدتيني بدك ترجعيلنا ناطرينك دندونة ياضي عيوني يارب يارب يارب كون معها يارب”.

وجاءت كلمات تولاي ليلة امس قبل وفاة دينا، كوسيلة منها لمحاربة فكرة موتها، وطلب الدعاء.

يذكر ان الفنانة دينا هارون توفيت في مستشفى الأسد الجامعي، وكانت دينا قد أجرت عملية جراحية وخرجت بعدها من قسم العناية المشددة ، قبل أن تعود إليه مجدداً وتخضع لما يسمى ” المنفسة ” بسبب عدم قدرتها على التنفس لإصابتها ببعض الانتانات في رئتيها .