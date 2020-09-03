أعلن الفنان المصري ” عباس أبو الحسن ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن تقدم المحامي ” حسين أبو العينين ” ببلاغ جديد ضد طبيب الأسنان ” باسم سمير ” المتهم بالتحرش بالرجال .

وقال عباس أبو الحسن في منشوره كاشفا عن ضحية جديدة لهذا الطبيب : ” تقدم اليوم الأستاذ / حسن أبو العينين المحامى ببلاغ جديد لسعادة المستشار المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة من ضحية جديدة من ضحايا المتحرش الدكتور/ باسم سمير ” .

وتابع : ” ومرفق به فيديوهات وصور لوقائع تحرش وهتك عرض مصورة داخل عيادته بالدقى وجارى إرفاقها بالبلاغ الأصلى الذى تحقق فيه النيابة العامة ” .

وسبق وأن تقدم الفنان عباس أبو الحسن والفنان تميم يونس ببلاغات رسمية للنائب العام المستشار ” حمادة الصاوي ” ضد باسم سمير متهمين إياه بالتحرش .. والذي أمر من جانبه بالتحقيق في تلك البلاغات .