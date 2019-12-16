بلاغ ضد ” عمرو واكد ” يتهمه بقيادة خلية إرهابية

تقدم ” طارق محمود ” المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ ضد الفنان المصري ” عمرو واكد ” إلى النائب العام المصري .

واتهم طارق محمود في البلاغ عمرو واكد بقيادة خلية إرهابية والتحريض ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة لتحقيق أغراضها الإجرامية وهى جماعة الإخوان .

فجاء في نص البلاغ ما يلي : ” إن واكد يقود خلية إرهابية مع بعض الجهات المعادية لمصر للتحريض ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية .. وهذه الجهات تنظم له مؤتمرات صحافية يهاجم فيها مصر ومؤسساتها وقياداتها ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري ” .

كما أشار في البلاغ إلى أن الممثل المصري يتلقى تمويلات بمبالغ ضخمة تصل لملايين الدولارات ويعتبر أداة منفذة في أيدي تلك الجهات وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية والتنظيم الدولى للإخوان .

وتابع : ” الهارب عمرو واكد يحرض ضد مصر خلال المؤتمرات التي يحضرها وينقل صورة مغلوطة عنها ويوجه الاتهامات الكاذبة لمؤسسات الدولة بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيي وإثارة الفتنة في المجتمع المصري ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية .. بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري ” .

وطالب المحامي طارق محمود في ختام بلاغه بضرورة فتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم .. وأضاف : ” وضع إسم المقدم ضده البلاغ عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها .. وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج إسم عمرو واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة ” .