تقدم المحامي ” سمير صبري ” ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد الفنان ” محمد رمضان ” اتهمه فيه بإهدار المال العام حيث قام الأخير باستغلال كابينة القيادة لطائرة مملوكة لشركة ” سمارت للطيران ” كموقع للتصوير .

وهو الأمر الذي حقق من وراء نشره الفيديوهات على موقعه وعلى موقع اليوتيوب مكاسب مادية ومعنوية كبيرة .

وأضاف المحامي سمير صبري في بلاغه أن شركة سمارت للطيران هي شركة مملوكة للدولة ولا يجوز لأي شخص استخدامها بدون دفع المقابل المادي للشركة .. مشيرا إلى أنه لا وجود لعقد محرر بين شركة سمارت للطيران وبين محمد رمضان .

وتابع إنه كانت هناك شركة عربية تعاقدت مع شركة سمارت لنقل المبلغ ضده فقط دون أن يستغل الطائرة كمكان للتصوير .. ولكن رمضان استفاد ماديًا ومعنويًا من الشركة وتسبب في أضرار لسمعة الطيران المدني المصري .

واستكمل المحامي أنه تم تناول هذا الموضوع من قِبل التلفزيونات والإذاعات والجرائد والمواقع المعادية للدولة المصرية وتم توجية الاتهامات للطيران المصري بأنه خالف إجراءات السلامة الجوي .

واختتم المحامي سمير صبري بلاغه بالتقدم بشكوى للنائب العام من أجل فتح التحقيق وإحالة الفنان محمد رمضان للمحاكمة الجنائية العاجلة .