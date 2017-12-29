بلقطات من حفل زفافها ورسالة رومنسية لزوجها.. بلقيس تحتفل بعيد زواجها الأول

بلقطات من حفل زفافها ورسالة رومنسية لزوجها.. بلقيس تحتفل بعيد زواجها الأول فن

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شاركت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ جمهورها ومتابعيها فرحتها بإحتفالها على طريقتها الخاصة بمرور عام على زواجها.

وجاء ذلك من خلال نشرها مقطع فيديو للقطات من حفل زفافها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقته برسالة رومنسية توجهت بها إلى زوجها قائلةً:” 29 كانون الأول/ديسمبر 2016 اجمل سنة من سنوات عمري مرت مع رجل أحلامي (زوجي الحبيب)…شكرا لأنك سندي وعوني ولأنك جعلتني أعرف معنى العشق الحلال والحب اللذيذ..شكرا لأنك منحتني بعد الله اجمل نعمة ممكن ان تنعم بها المرأة: نعمة الأمومة والطفل الذي ننتظره بفارغ الصبر في العام الجديد”.

وأضافت:” مشرفني بكل مكان بأدبك وهدوءك وثقافتك واحترامك لي وللناس، انقضى عام هاديء ودخلنا في عام جديد باْذن الله اهدأ وأجمل”.

ومخصصةً شكرها لجمهورها بالقول:” أما أنتم أحبتي شكرا لتباريككم وأسأل الله ان يرزقكم نعمة الزواج والحب الحلال”.