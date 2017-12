بلقطات من حفل زفافها ورسالة رومنسية لزوجها.. بلقيس تحتفل بعيد زواجها الأول

٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ اجمل سنة من سنوات عمري مرت مع رجل أحلامي (زوجي الحبيب).. شكرا لأنك سندي وعوني ولأنك جعلتني أعرف معنى العشق الحلال والحب اللذيذ..شكرا لأنك منحتني بعد الله اجمل نعمة ممكن ان تنعم بها المرأة: نعمة الأمومة والطفل الذي ننتظره بفارغ الصبر في العام الجديد 💕 مشرفني بكل مكان بأدبك وهدوءك وثقافتك واحترامك لي وللناس 🌹 انقضى عام هاديء ودخلنا في عام جديد باْذن الله اهدأ وأجمل 💕 أما أنتم أحبتي شكرا لتباريككم وأسأل الله ان يرزقكم نعمة الزواج والحب الحلال🤲🏼 #بلقيس

