حلّت الفنانة الإماراتيّة بلقيس ضيفة على برنامج “ع غير كوكب” عبر شاشة MTV، مع بيار رباط، وتمكّنت من احتلال التراند في لبنان ودول الخليج العربي بهاشتاغ #بلقيس_ع_غير_كوكب . تحدّثت بلقيس عن زياراتها الدائمة إلى لبنان، وقالت إنّ انفجار المرفأ أثّر بها كثيراً، وأعربت عن محبّتها للبنان، وتحدّثت بطلاقة باللهجة اللبنانيّة، وقالت إنّها تلمح اليوم حزناً في عيون اللبنانيين بسبب الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، وغنّت لهم “بكرا بيخلص هالكابوس”.

كما تحدّثت عن زياراتها المتكرّرة لمزار القديس مار شربل كلما زارت لبنان، وقالت إنّها تؤمن بالمعجزات، وإنّها نذرت أكثر من مرّة لمار شربل وحقّق أمنياتها، منها ما هو فنّي ومنها ما هو شخصي. وتحدّثت بلقيس عن معاناتها في السابق من الرهاب الاجتماعي، وقالت إنّها زارت طبيبة لبنانية مقيمة في دبي ساعدتها في تخطّي الرّهاب، كما تحدّثت عن محبّتها لمساعدة الآخرين، وعن رغبتها في أن يذكر البعض يوماً ما بأنّها الفنانة ذات الطّروحات الجريئة.

وقالت بلقيس إنّها تحبّ أن تكون فنانة صاحبة قضية، وأكّدت أن الأغاني التي تتناول قضية ما، تحظى بشعبية وجماهيرية موازية للأغاني التجارية إذا ما كانت صادقة. وعن العادات والتقاليد التي تقيّد المرأة، قالت إنّ ثمّة تقاليد لا يجوز تخطّيها وإنّها تعتبرها خطاً أحمر. وقالت بلقيس إنّها غنت لوطنها الأول اليمن “وطني يا جرحاً يؤلمني”، وتحدثت عن معاناة اليمن ولبنان وسوريا، وتمنّت الخير لكل الأوطان. وقالت بلقيس إنّها تحبّ أن يتم التعريف عنها كفنانة عربية، لأنّها تشعر أنّ كل العالم العربي موجود داخلها، وأنّها لا تؤمن بالحدود المصطنعة. وأعطت بلقيس رأيها بأكثر من فنان وفنانة، فقالت إنّ إليسا أنجح فنانة في العالم العربي، وأعربت عن إعجابها بخياراتها الفنية، وأكدت أنّ لا صداقة تجمع بينهما، وأعربت عن رغبتها في أن تلتقي إليسا. وعن أحلام قالت إنّها تعمل كثيراً لتطوير ذاتها، وإنّها معجبة بالتغييرات التي طرأت عليها. كما تحدّثت عن العلاقة التي تجمعها بنادين نجيم، وقالت إنّها تتعاطف معها في الحملات التي تشنّ ضدّها.

كما تحدّثت عن علاقة الصداقة التي تربطها بالفنان حسين الجسمي، وقالت إنّها عندما تتعرّض لحملات على السوشال ميديا، ينصحها الجسمي بعدم الرّد. وتحدثت عن لقائها بنانسي عجرم في دبي قبل أيام، وقالت إنّه كان اللقاء الأول، وأعربت عن إعجابها بنانسي. وخلال الحلقة، قامت بالاتصال بالفنان ناصيف زيتون على الهواء مباشرة وغنّت معه “تكة”. وبصراحة أعلنت بلقيس إنّها كانت تتمنّى لو أنّ أغنية “مشاعر” التي غنّتها الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت من نصيبها، وقامت بغنائها خلال الحلقة. وغنّت بلقيس بالإنكليزيّة كما غنّت بالهندية خلال الحلقة التي حظيت بنسبة مشاهدة مرتفعة، وبإشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.