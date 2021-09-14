شوقت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي جمهورها لكليبها الجديد “جنوب الدرب” حيث طرحت برومو تشويقي للكليب الجديد والذي ظهرت به بإطلالة مختلفة ومستوحاه من التراث السعودي والجنوبي، وكشفت أيضاً عن موعد طرح الكليب.

ونشرت الفنانة بلقيس اليوم برومو كليب أغنيتها الجديدة “جنوب الدرب” على حسابها بانستقرام، وشوقت الجمهور للكليب الجديد بعدما كشفت عن مقطع منه، وكذلك كشفت عن الاجواء الاستعراضية والفلكورية في الكليب، ويبدو أن الكليب مليء بالرقصات الفلكلورية والجنوبية والبدوية، بالإضافة إلى ظهور بلقيس بعدة أزياء مستلهمة من التراث الجنوبي والسعودي.

وكانت بلقيس قد نشرت مقطعاً من الأغنية الجديدة وكواليس الكليب الجديد، وطلبت من الجمهور تخمين هوية البلد التي تصور به الفيديو كليب وكذلك هوية ملابسها في الكليب، وعلقت قائلة:”من أي بلد الكليب القادم؟”، وأثارت بلقيس حيرة الجمهور بسبب إطلالتها في الكليب الجديد.

كما كشف مخرج العمل سلطان عبدالمحسن عن تصويره في منطقة عسير جنوب غربي السعودية حيث نشر البرومو وعلق عليه كاتبا: “من قلب عسير جديدي مع بلقيس”.