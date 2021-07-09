استعرضت الفنانة اليمنية/الاماراتية بلقيس فتحي تغيير اللوك الخاص بها والظهور بشكل جديد خاصة لناحية اعتمادها لون شعر جديد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت بلقيس متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو لها بعدما قامت بتغيير لون شعرها إلى الأصفر وغيرت تصفيفته، وعبرت عن إعجابها باللوك الجديد.

وعلقت بلقيس على الفيديو كاتبة: “حبيتوا لون شعري الجديد ده انت خطير على فكرة ”.

وتلقت بلقيس تعليقات كثيرة من جمهورها الذي عبر عن إعجابه باللوك، فيما قال البعض إن سبب هذا التغير هو بداية مرحلة جديدة في حياتها بعد انفصالها عن زوجها.

وكانت بلقيس سبق وأعلنت أنها رفعت قضية خلع على زوجها سلطان عبد اللطيف، ولم توضح أسباب قرار الانفصال.