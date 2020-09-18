طلبت الفنانة بلقيس الدعاء من متابعيها على انستغرام كاشفة عن تحضيرها لتجربة فنية جديدة تخوضها للمرة الاولى وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وقالت بلقيس في الفيديو أنها منشغلة في التحضير للفيديوكليب الجديد الذي سيكون من اخارجها، في اول تجاربها الاخراجية، كاشفة ان التصوير سيكون خلال ايام قليلة.

وعلقت بلقيس على الفيديو كاتبة: “احتاج دعواتكم لي بالتوفيق”.

وكانت بلقيس قد نشرت تغريدة، عبر حسابها على تويتر، أكدَّت من خلالها انتهاء كتابة الستوري بورد والمشاهد الخاصة به، وقالت إنَّها ستبدأ بتصوير الأغنية الخليجية الجديدة التي ستكون بوابتها لدخول عالم الإخراج خلال الأسبوع القادم.

لأول مرة سأخوض تجربة الإخراج لعملي القادم المصور بطريقة الفيديو كليب العمل #خليجي وكتبت الستوري بورد والمشاهد وحاليا في مرحلة التحضيرات النهائية وسيتم التصوير خلال الأسبوع القادم ان شاء الله أتمنى ان أُوفّق في هذا التحدي الجديد وباذن الله ينال استحسان جمهوري الغالي — Balqees (@BalqeesFathi) September 14, 2020