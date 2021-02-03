أطلقت الفنانة بلقيس، ألبومها الجديد “حالة جديدة”، وأغنيته المصورة الجديدة، من خلال مؤتمر صحفي بتقنية 3D عبر تطبيق EVE، وهي المرة الأولى التى يتم فيها تنظيم مؤتمر صحفي بطريقة افتراضية.

فقد قام أهل الإعلام والصحافة إضافة إلى فانز بلقيس، بالتسجيل عبر تطبيق EVE، وإختيار الـ Avatar أو الشخصية الرمزية الخاصة بهم، ومن ثم التوجه إلى قاعة الإستقبال، وبعدها الدخول الجلوس في قاعة المؤتمرات، لتطل بلقيس عليهم من خلال شاشة ضخمة، وذلك بعد تأخر بسيط.

وقامت بلقيس بدردشة مع مخرج الكليب حسام الحسيني، الذي كان حاضراً، وعبر عن إعجابه الكبير بشخصية بلقيس وفنها والتطور الذي تقدمه دائماً، ومن ناحيتها أكدت بلقيس أنها أحبت التعامل مع حسام كثيراً، وخاصةً بعد أعمال محمد رمضان المصورة، والتي قام بإخراجها حسام.

وأشارت بلقيس، إلى أن أغنيات ألبومها سيتم طرحها تباعا خلال الأسابيع المقبلة لكي تحصل كل أغنية على حقها، خاصة وأنها المنتجة لأعمالها.

وكشفت المطربة أن ألبومها الجديد سيتضمن عددا من اللهجات منها أغنية مغربية وأغنية مصرية.

وفور اطلاق الكليب الذي اطلت فيه بلقيس بشكل مبتكر سارع البعض الى توجيه الاتهامات لها بتقليد كليب لفرقة “توايس” الكورية حيث تم نشر مقاطع من فيديو كليب “حالة جديدة” ومن كليب اغنية “Fancy” للفرقة الكورية بهدف اظهار التشابه بينهما.

يبدو أن "بلقيس" في أغنيتها الجديدة "حالة جديدة" نسخت مقاطع عديدة من الأغنية الشهيرة "Fancy” لفرقة "توايس" pic.twitter.com/vm1LwULOwo — WHR (@whrumor) February 2, 2021