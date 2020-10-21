أطلقت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي سلسلة مفاجأت بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـثاني والثلاثين والتي شملت اطلاق براند خاص بها في عالم الماكياج، اطلاق اغنية جديدة ومن ثم الاعلان عن البومها الرابع.

دراما ثيرابي

المفاجأة الأولى التي كشفت عنها بلقيس لمتابعيها فكانت إطلاقها براند جديد في عالم المكياج حيث تخترق هذا المجال على غرار العديد من زميلاتها اللواتي سبقنها بهذه الخطوة وبينهن حلا الترك وغيرها.

ونشرت بلقيس مقطع فيديو وهي تُطبق المكياج بنفسها وعلقت قائلة :” مفاجأتنا الأولى على مدار سنتين كانت عندي فكرة إنشاء براند خاص للمكياج يناسبني ويناسب بنات الخليج والشرق الأوسط، واشتغلت بكل حواسي لاختيار افضل المنتجات اللي تراعي متطلباتنا من كل أنحاء العالم وبدأنا القصة بكريم الأساس، وللقصة بقية “.

أغنية “يا طير الحب”

أما المفاجأة الثانية فقد كانت اطلاق بلقيس أغنية جديدة بعنوان “يا طير الحب” والتي قالت بأنها مفاجأة جديدة منها لكل محبيها تزامنا مع يوم مولدها الذي صادف في 20 اكتوبر وهي من كلمات علي رياض والحان وتوزيع ميثم علاء الدين.

البوم “بلقيس 2021”

أما المفاجأة الثالثة فكانت اعلان بلقيس عن قرب اطلاق البومها الرابع والذي سيحمل عنوان “بلقيس 2021” فقد ظهرت بلقيس في فيديو جديد قالت فيه: “شكرا لكل امنياتكم وتباريتكم بمناسبة يوم ميلادي استعدوا لالبوم بلقيس 2021 العربي الذي سيكون اقوى من الثلاث البومات الذين فاتوا.. وعد”.