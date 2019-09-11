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بلقيس تكشف للمرة الأولى عن أسوأ عاداتها.. وأمي كنت تضربني

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تحرص الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها وجمهورها بأصدق التفاصيل والمعلومات الخاصة بحياتها الشخصية، وكان اخرها حديثها هن تفاصيل خاصة بحياتها قبل الشهرة ومعاناتها من عادة سيئة.

واكدت في مقطع فيديو متداول أن شعرها كان طويلا جدا حتى الركبة قبل دخولها الى الجامعة، ولكن عوامل طبيعية ونفسية ودخولها في مجال الفن واضطرارها للاهتمام به باستمرار تماشيا مع الموضة دفعتها إلى قصه والتخلّي عنه.
وكشفت بعفوية عن احدى عاداتها السيئة التي كانت والدتها تضربها عليها كثيواً وهي “أكل أظافرها” بشكل مستمر، مشيرة الى انها تخلّت عنها خلال مرحلة الثانوية العامة.

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