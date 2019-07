بلقيس تنشر صورة لها في الـ 70: ” أرى امرأة حكيمة وجميلة “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

شكلي المحتمل في ال٧٠ او ٨٠ اذا امد الله بعمري ان شاء الله… أرى امرأة حكيمة وجميلة وخط الزمن على وجهها دروس وعبر علمتها لأحفادها بالمناسبة الصورة مطابقة ١٠٠٪؜ شكليا لجدتي من والدي "الزهراء" رحمها الله فأنا شديدة الشبه بها في صباها 💕