تسعى الفنانة بلقيس فتحي على تجاهل الاسئلة والتعليقات التي توجه لها عبر السوشيال ميديا لفهم سبب انفصالها عن زوجها سلطان رغم قصة الحب الكبيرة التي تجمع بينهما.

وشاركت الفنانة البحرينية متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يجمعها بطفلها الوحيد تركي، وظهرت فيه وهي تجلس على الأرض وتجعله يقفز على ركبتيها وتلعب معه بعفوية، لتقترب وتحتضنه بحب واهتمام.

وعلقت بلقيس على المقطع قائلة: “ربي يحميه ويحفظه ويكبره على الطاعة والاحترام والعلم”، وحرصت كالعادة على اخفاء ملامح وجهه وإظهار ظهره فقط في التصوير.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ولاحظ العديد منهم ملامح الحزن والتعب على وجهها، رغم محاولاتها لتبدو سعيدة مع طفلها وابعاده عن المشاكل التي تعيشها مع زوجها.

وكانت بلقيس قد أعلنت بعد أقل من خمس سنوات على الحفل الأسطوري الذي زفت فيه إلى رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، أنها رفعت دعوى خلع بحقه أمام محاكم أبوظبي وذلك لـ”الحصول على حريتها”، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية.