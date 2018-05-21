بلقيس فتحي تفتح النار على الدراما الخليجية.. ما كان رأي متابعيها!

هاجمت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الدراما الخليجية لرمضان هذا العام ، موضحة أنها لم تجد حتى الآن أي مسلسل خليجي يحوز على إعجابها أو يجذب انتباهها لمشاهدته.

وكتبت بلقيس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :”لم يلفت انتباهي شيء من الدراما الخليجية حتى اللحظة.. هل فيه مسلسل شدتكم أحداثه من البداية؟”.

وانقسمت آراء الجمهور إلى فريقين، الأول منهم مؤيد لوجهة نظرها في تدني مستوى الدراما الخليجية؛ ما أفقدها عنصر التشويق، أما الرأي الآخر فهو معارض باعتبار ان ما قالته إهانة في حق الدراما الخليجية.

وأعلنت إحدى متابعاتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن تأييدها لرأيها ، قائلة :” من محبي الدراما الخليجية مايزعلو ،، بس فعلا المسلسلات الخليجية خالية من النكهة والقصص التي تجذب المشاهد،، كلها حزن وأحداث متشابهة لامعنى لها”.

ووافقها الرأي آخر، معلقا:”أصبحت المسلسلات الخليجية غير هادفة تماما”.بينما هاجمها متابع آخر، قائلا :”أتوقع لو مغنية مقدمة مسلسل فيهم جان في شي كان لفت انتباهك”.

ودافع ناشط آخر عن الدراما الخليجية ، معلقا:”بِسْم الله الرحمن الرحيم دوبهم في البدايه استني عليهم شويه وكمان في مسلسل جميل اللي تمثل فيه هيا عبد السلام”. وهاجمها أحد متابعيها ، قائلا “مالج شغل بالدراما الخليجية غني وانتي ساكته”.

وكانت قد رزقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي منذ أيام، بمولودها الأول في أحد المستشفيات الكبرى بجدة.

ونشرت بلقيس صورة وهي بصحبة زوجها ومولودها، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، معلقة:”الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. رزقنا اليوم بطفلنا الأول تركي بن سلطان.. جعله الله من مواليد السعادة ورزقنا بره هدايتهم وصلاحه”.