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بلقيس فتحي تنعت احدى الأمهات بالخادمة.. والسبب؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خبرا مفاده تعنيف طفلة من قبل أمها بسبب مشاكل عائلية بينها وبين زوجها في أبو ظبي.


الأمر الذي استفز الفنانة البمنية ​بلقيس فتحي​ التي كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “خادمة تعنف طفلة، طلعت امها اللي تعذبها حسبي الله ونعم الوكيل ولا زلت أطالب بالعلاج النفسي فورا للطفلة فوررررااا”.
وقد ألقت شرطة أبو ظبي القبض على الأم وتم احالتها للنيابة العامة.


الجدير ذكره ان سلطان عبد اللطيف زوج بلقيس فاجأها مؤخرا بنشره الورود الحمر في بيتهما تعبيرا منه عن حبه الكبير لها بمناسبة عيد ميلادها.

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