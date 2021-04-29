ما زالت قضية رفع الفنانة اليمنية بلقيس دعوى خلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف تتفاعل. وفي هذا السياق، تناقل بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو نشرته على حسابها الخاص في “سناب شات”، وظهرت فيه مع والدها الفنان أحمد فتحي وهو يحتضنها. وحين سألته عما يرغب في أن تشتريه له، أجاب بأن كل ما يريده هو أن يراها سعيدة وتشعر بالارتياح.

وأجابت بلقيس بأنها تشعر فعلاً بالارتياح لأنها محاطة بأفراد أسرتها وابنها. وفي جزء آخر من الفيديو، ظهرت وهي تحمل ابنها وقد بدت على وجهها علامات التأثر.

وأطلق هذا المقطع موجة واسعة من التعليقات، وذكر كثيرون قصة خلافها مع زوجها وأبدوا تعاطفهم معها، فيما تساءل آخرون عن سبب خلعها له. ومما كتبه هؤلاء: “زوجها ما يستاهلها باختصار وهي تستاهل أفضل منه” و”ليه طيب تخلع زوجها ياخي حتى لو تزوج عليك ما فيها شي كملي معاه هنا الحب الحقيقي يبان”.

ويُشار إلى أن متابعي بلقيس فوجئوا في وقت سابق بإعلانها عزمها الانفصال عن زوجها في لقاء هاتفي أُُجري معها ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يُعرض على شاشة قناة MBC4، وقالت فيه إنها رفعت قضية خلع ضده.

وتداول بعض الناشطين اسم الفنانة المهرة البحرينية باعتبارها سرقت زوج بلقيس، وهو ما نفته الأخيرة تماماً.