شاركت الفنانة اليمنية / الإماراتية، بلقيس فتحي، متابعيها على حسابها على “إنستغرام”، مقطع فيديو طريف، ظهرت خلاله وهي تشارك في تحدي اللهجة الجنوبية الخاصة بمنطقة أهل الجنوب في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا بعد أيام من طرح بلقيس فيديو كليب أغنيتها الجديدة “جنوب الدرب”، عبر موقع “يوتيوب”، والذي يأتي ضمن ألبومها الغنائي “حالة جديدة”. وقالت إن الفيديو يأتي من كواليس تصوير الكليب، الذي ظلت تعمل عليه طيلة عام كامل، وفق ما أكدت في وقت سابق، لافتة إلى أنها شاركت ضمن فريق من المغامرين والمغامرات لتعلم اللهجة.

وأكدت بلقيس أن هذا التحدي يعد الجزء الأول من تحدي اللهجة، فكتبت قائلة: “الجزء الأول من تحدي اللهجة الجنوبية.. كواليس تصوير جنوب الدرب مع أحلى فريق مغامرين ومغامرات من السعودية.. وتعلمت كم كلمة جنوبية”.

وظهرت فتاة سعودية من الجنوب تعلمها اللهجة، واقترب المقطع من تحقيق مليون مشاهدة في ساعات قليلة، وسط تفاعل كبير من المتابعين، الذين تحدثوا عن التحدي، وبدأوا الحديث عن الكلمات ومعانيها وسرد كلمات أخرى.

وجاء من بين التعليقات: “انا جنوبيه بعض الكلمات تفسيرها غلط … (مقروعه يعني ممنوعه تسوين شي) …( واتعيا يعني احتار) … (متى ماالتهمت يعني متى ماتذكرت)..( ماغرني … يعني ادري او مافاتني..).. ( انقعر يعني انسدح ) (هب لي يعني اعطني ) فيه كلمات مو عندنا مثل يزرط وماسبرش ومرخط وكتره مو من لهجتنا”