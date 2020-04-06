بلقيس: “نادين نسيب نجيم أجمل منى بألف مره” والأخيرة ترد عليها بتعليق مفاجئ !

أضافت المطربه اليمنية ”بلقيس فتحي” تعليقًا على صورة مركبّة جمعتها بالفنانه اللبنانية ”نادين نسيب نجيم”، نشرتها أحدي معجبات الفنانة الثانيه، علي موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، مشيرةً فيها إلى الشبه بينهما.
فعلقت عليها بلقيس قائله:”أحبها ونتشابه في كثير من الأشياء شخصيا عدا الشكل لانها اجمل مني بألف مرة”.
احبها @nadinenjeim ونتشابه في كثير من الأشياء شخصيا عدا الشكل لانها اجمل مني بألف مرة 🌹❤️ https://t.co/72kEPf6iLh
— Balqees #Arjouk (@BalqeesFathi) April 4, 2020
فقامت نجيم بالرد عليها في تعليق آخر تقول فيه:”حبيبة قلبي بلقيس يا أطيب قلب كرمال هيك الله موفقك بحياتك لانك خلوقة و بتحبي غيرك و محبتك الي مش من هلىء من زمان كتير و انا بحبك كمان كتير وصح نتشابه”.
حبيبة قلبي بلقيس يا أطيب قلب كرمال هيك الله موفقك بحياتك لانك خلوقة و بتحبي غيرك و محبتك الي مش من هلىء من زمان كتير و انا بحبك كمان كتير وصح نتشابه ❤️❤️❤️ https://t.co/dXnBd4zgkr
— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 5, 2020