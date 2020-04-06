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بلقيس: “نادين نسيب نجيم أجمل منى بألف مره” والأخيرة ترد عليها بتعليق مفاجئ !

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أضافت المطربه اليمنية ​”بلقيس فتحي”​ تعليقًا على صورة مركبّة جمعتها بالفنانه اللبنانية ​”نادين نسيب نجيم”، نشرتها أحدي معجبات الفنانة الثانيه، علي موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، مشيرةً فيها إلى الشبه بينهما.
فعلقت عليها بلقيس قائله:”أحبها ونتشابه في كثير من الأشياء شخصيا عدا الشكل لانها اجمل مني بألف مرة”.

فقامت نجيم بالرد عليها في تعليق آخر تقول فيه:”حبيبة قلبي بلقيس يا أطيب قلب كرمال هيك الله موفقك بحياتك لانك خلوقة و بتحبي غيرك و محبتك الي مش من هلىء من زمان كتير و انا بحبك كمان كتير وصح نتشابه”.

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