بلوك من راغب علامة لـ عمرو واكد.. والسبب؟

قال الفنان المصري عمرو واكد ان الفنان اللبناني راغب علامة قام بحظره على موقع تويتر.

ونشر عمرو واكد تغريدة قال فيها: “راغب علامة عمل لي بلوك يا مينز!.. مش عارف ايه السبب… جايز الكاوتشة؟”.

راغب علامة عمل لي بلوك يا مينز!

مش عارف ايه السبب.

جايز الكاوتشة؟ — Amr Waked (@amrwaked) October 28, 2019

واعاد عمرو واكد نشر تغريدة سابقة له قال انها سبب حظره من راغب علامة جاء فيها: “لا احترم اي شخص يدعي انه ينادي بالحرية ويناضل ضد الفساد وييجي عندنا يدعم السيسي عشان مصلحته. ده كاوتشة.”

اتكلمت عن الكاوتشة بس كده:https://t.co/ueE6fNFjBk — Amr Waked (@amrwaked) October 28, 2019

وكان راغب علامة قد تعرض لهجوم من قبل بعض المصريين المعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بسبب تناقض موقفه بين الحراك الشعبي في لبنان ومصر.

يذكر ان راغب علامة كان قد ظهر في فيديو قبيل الدعوة لمظاهرات في مصر منذ اسابيع قال فيه: “”أنا راغب علامة أنا مواطن لبناني، عربي، لكن أعتبر مصر بلدي، أنا أدعم مصر رئيساً حكومة وشعبا وربنا حاميها بإذن الله”.