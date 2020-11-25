طرحت الفنانة المصرية ” هنادي مهنا ” مساء أمس الثلاثاء أغنية ” أول كلام ” وهي الأغنية التي أدتها خلال حفل زفافها من الفنان المصري ” أحمد خالد صالح ” .

وتضمن فيديو كليب الأغنية الذي قام بإخراجه المصور ” أحمد راغب ” لقطات من حفل الزفاف أثناء رقص هنادي مع زوجها التي أهدت له الأغنية إلى جانب رقصها أيضا مع والدها الموسيقار ” هاني مهنا ” .

وأغنية أول كلام من كلمات محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وهندسة صوت خالد رؤوف .

يذكر أن هنادى مهنا وأحمد خالد صالح كانا قد احتفلا بحفل زفافهما مطلع الشهر الحالى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وحضر الحفل نخبة من نجوم الفن .