أحيا الفنان ” حمادة هلال ” الذكرى السنوية الأولى على رحيل والدته التي وافتها المنية في السابع من شهر يوليو من العام الماضي بعد صراع مع مرض السرطان .
فنشر حمادة هلال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام ظهر به برفقة والدته وهي على فراش المرض من داخل المستشفى .
وكتب في تعليقه على المقطع : ” سنة من عمري راحت وإنتِ مش معايا يا أمي والحمدلله راضي .. الله يرحمك ويرحم كل اللي معاكي الطيبين اللي سبقونا ” .
وتابع حمادة هلال : ” الله يرحمنا جميعا ويجمعنا في الجنة مع الأنبياء والشهداء والطيبين .. أسألكم الدعاء ” .