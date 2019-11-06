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بمقطع فيديو مؤثر .. مغني عالمي يعلن عن إعتناقه للإسلام

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أعلن ” كيم جاي ” أحد أشهر نجوم ال ” k-pop ” الكوريين من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن اعتناقه الإسلام .

وظهر كيم جاي في مقطع الفيديو وهو ينطق الشهادتين و يشهر إسلامه داخل أحد المراكز الإسلامية في العاصمة الكورية سول .. وتخطت معدلات مشاهدته حوالي 2 ونصف مليون مشاهدة  .

وأعلن عن اسمه الجديد الذي أكد على إنه قام باختياره بنفسه وهو ” داوود ” .

وكتب كيم تغريدة باللغة العربية عبر حسابه قال فيها : ” وأخيرا أصبحت مسلما .. داوود كيم ” .

وتضمن مقطع الفيديو وجود شخص آخر من الموجودين بالمركز الإسلامي وهو يعلم كيم جاي كتابة إسمه الجديد .. وتحدث معه عن كيفية التصرف ك ” مسلم ” منذ اللحظة التي نطق بها الشهادتين .. بالإضافة إلى أركان الإسلام الخمسة .

يذكر أن النجم الكوري كان قد كشف منذ بضعة أسابيع أنه بدأ في دراسة الإسلام .. كما نشر فيديو عبر قناته على YouTube متسائلا فيه عما سيحدث إذا اعتنق الإسلام .

ثم فاجأ جمهوره بالفعل بعدها بفترة قصيرة بإعلانه إسلامه أوائل شهر أكتوبر الجاري .

 

 

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