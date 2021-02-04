نشرت النجمة التركية ” مريم أوزرلي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يرجع تاريخه إلى ما يقرب من 16 عاما .

فظهرت مريم أوزرلي في الفيديو خلال مشاركتها في برنامج المسابقات ” Deal Or No Deal ” .. وكشفت في تعليقها عليه عن سبب إشتراكها في البرنامج وهو حاجتها إلى المال في ذلك الوقت .

فكتبت قائلة : ” منذ ما يقرب من 16 عاماً شاركت في Deal Or No Deal .. والسبب أنني لم أكن أمتلك المال اللازم لأشتري مطبخاً جديداً لأمي فقد كان مطبخها قديماً جداً ” .

وتابعت مريم : ” لم أربح في ذلك اليوم وبكيت كثيراً .. وأنا ممتنة لأنني تمكنت من شراء مطبخ جميل لها في سنوات لاحقة ” .