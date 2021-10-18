شارك الفنان ” حسن الرداد ” متابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو للفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” من كواليس تصوير مسلسلها ” سابع جار ” .

حيث ظهرت دلال عبد العزيز في الفيديو أثناء تصويرها لأحد المشاهد بالمسلسل والتي انتابتها به حالة من الضحك بشكل مفاجئ .

وكتب حسن الرداد في تعليقه على المقطع : ” حبيبتي الله يرحمها كانت ضحكتها حلوة وكريزة الضحك كانت بتجيلها فى اى وقت .. كويس إن الممثلين فضلوا مكملين ” .

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد رحلت عن عالمنا في السابع من شهر أغسطس الماضي بعد صراع مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا في 30 أبريل الماضي عن عمر ناهز 61 عاما .