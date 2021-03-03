نشر الشاعر الغنائي ” أيمن بهجت قمر ” مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من كواليس اليوم الأول من تصوير أحدث أفلامه ” تحت تهديد السلاح ” .

وظهر في الصور الفنان ” حسن الرداد ” الذي يشارك في بطولة الفيلم في أحدث ظهور له بعد وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا في شهر يناير الماضيي .

كما ظهر أيضا كلا من الفنانتين : شيرين رضا ومي عمر من كواليس التصوير .. وكتب أيمن بهجت قمر في تعليقه على الصور : ” الحمد لله النهاردة أول يوم تصوير فيلم تحت تهديد السلاح .. من تأليفي وإنتاج الحاج أحمد السبكي وإخراج محمد حماقي ” .

وتابع : ” بطولة حسن الرداد – فتحي عبد الوهاب – مي عمر – شيرين رضا – بيومي فؤاد – أحمد بدير – عباس أبو الحسن .. دعواتكم يا مسهل يارب ” .

وتفاعل المتابعون على الصور الذين أشار الكثير منهم في تعليقاتهم إلى الحزن الذي بدا واضحا على ملامح حسن الرداد ومنهم من طالب بتأجيل التصوير حتى تتحسن حالته النفسية .