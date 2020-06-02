أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة عربية شهيرة، حيث كانت تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وحازت تلك الصوره نسب انتشار كبيرة بين النشطاء، فمنهم من إعتبر أن ملامحها في الطفولة لم تتغير بشكل كبير حيث أنها مازالت بكامل براءتها مع وجهها المستدير وعينيها الواسعتين الجميلتين، ومنهم من إعتبر أن شكلها في الطفولة يختلف كلياً عما هي عليه اليوم.

هذه الطفلة هي النجمة اللبنانية “نوال الزغبي” التى أصبحت حالياً من أهم نجمات الفن في العالم العربي، واستطاعت أن تحوز شهره وجماهيرية كبيرة لعدة أجيال متتالية وحتى يومنا هذا، وذلك بفضل صوتها الرخيم والمميز الذي يحوي إحساساً عالياً وإمكانات مذهلة ،

يُذكر أن الفنانة نوال الزغبي، قد استعادت منذ عدة أيام ذكرياتها مع تصوير فيديو كليب أغنيتها “الجمال ليه ناسى” التى طرحتها العام الماضى2019، ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع “إنستجرام”، يوضح عمليات تجهيزها قبل التصوير ووضع المكياج.