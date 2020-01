بمناسبة العام الجديد .. أحمد خالد صالح يوجه رسالة إلى خطيبته هنادي مهنا : ” ختامها مسك ” .. والأخيرة تكتب : ” أكبر نعمة في حياتي “

View this post on Instagram

Happy new year beautiful people, yarab 2020 teb2a helwa 3aleina kolena w teb2a kolaha hob w sa3ada w naga7 🙏🏼 Elhamdulelah awi 3ala kol haga, I don’t know what I have done to deserve all of this and to deserve you, my 2019’s best highlight and my biggest blessing. To many more years ma vie ♥️ @ahmedkhaledsalleh