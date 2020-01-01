بمناسبة العام الجديد .. أحمد خالد صالح يوجه رسالة إلى خطيبته هنادي مهنا : ” ختامها مسك ” .. والأخيرة تكتب : ” أكبر نعمة في حياتي “

نشر الفنان ” أحمد خالد صالح ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له تجمعه بخطيبته الفنانة ” هنادي مهنا ” خلال احتفالهما بالعام الجديد 2020 .
وكتب أحمد خالد صالح في تعليقه على الصورة : ” الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه .. 2019 كانت سنة حلوة أوي عليا بكل الي فيها من حلو ووحش وكان ختامها مسك بالنسبة لي .. إن شاء الله 2020 تبقى أحلي وأحلي وكل اللي نفسه في حاجة يحققها .. كل سنة وأنتم طيبين ” .
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الحمد لله حمداً كثيراً طيبباً مباركاً فيه، ٢٠١٩ كانت سنة حلوة أوي عليا بكل الي فيها من حلو و وحش وكان ختامها مسك بنسبالي ان شاء الله ٢٠٢٠ تبقي احلي و احلي و كل الي نفسه في حاجة يحققها. كل سنة و أنتم طيبين ❤️
وعلى الجانب الآخر نشرت الفنانة ” هنادي مهنا ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة أيضا تجمعها بخطيبها أحمد خالد صالح وجهت له رسالة من خلالها بمناسبة العام الجديد .
فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” عام جديد سعيد على كل الناس الجميلة .. يا رب 2020 تبقى حلوة علينا كلنا وتبقى حب وسعادة ونجاح .. الحمد لله أوي على كل حاجة ” .
وتابعت : ” لا أعلم ماذا فعلت لأستحق كل هذا أو ماذا فعلت لأستحقك يا أكبر نعمة وإنجاز في حياتي .. معا لسنوات عديدة قادمة يا حياتي ” .
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Happy new year beautiful people, yarab 2020 teb2a helwa 3aleina kolena w teb2a kolaha hob w sa3ada w naga7 🙏🏼 Elhamdulelah awi 3ala kol haga, I don’t know what I have done to deserve all of this and to deserve you, my 2019’s best highlight and my biggest blessing. To many more years ma vie ♥️ @ahmedkhaledsalleh