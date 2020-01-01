بمناسبة العام الجديد .. أحمد خالد صالح يوجه رسالة إلى خطيبته هنادي مهنا : ” ختامها مسك ” .. والأخيرة تكتب : ” أكبر نعمة في حياتي “

نشر الفنان ” أحمد خالد صالح ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له تجمعه بخطيبته الفنانة ” هنادي مهنا ” خلال احتفالهما بالعام الجديد 2020 .

وكتب أحمد خالد صالح في تعليقه على الصورة : ” الحمد لله ‏حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه .. 2019 كانت سنة حلوة أوي عليا بكل الي فيها من حلو ووحش وكان ختامها ‏مسك بالنسبة لي .. إن شاء الله 2020 تبقى أحلي وأحلي وكل اللي نفسه في حاجة يحققها .. كل سنة وأنتم طيبين ” .

وعلى الجانب الآخر نشرت الفنانة ” هنادي مهنا ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة أيضا تجمعها بخطيبها أحمد خالد صالح وجهت له رسالة من خلالها بمناسبة العام الجديد .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” عام جديد سعيد ‏على كل الناس الجميلة .. يا رب 2020 تبقى حلوة علينا كلنا وتبقى حب وسعادة ونجاح .. الحمد لله أوي على كل ‏حاجة ” .

وتابعت : ” لا أعلم ماذا فعلت لأستحق كل هذا أو ماذا فعلت لأستحقك يا أكبر ‏نعمة وإنجاز في حياتي .. معا لسنوات عديدة قادمة يا حياتي ” .