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بمناسبة عيد الحب.. ميسون أبو اسعد تفاجئ الجمهور بفستان مثير مكشوف الصدر

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Maisoun Abou Assad

ميسون أبو اسعد

فاجأت الممثلة السورية ميسون أبو اسعد الجمهور بصورة مثيرة عايدت من خلالها المحبين بمناسبة عيد الحب.
وأطلت ميسون بفستان مكشوف الصدر، من اللون الأسود مع شق جانبي طويل.Maisoun Abou Assad
وأرفقت ميسون الصورة بتعليق جاء فيه: “مريت بلحظات كتيرة معاكن اهمها لحظات الحب اللي بشوفها بكل كلمة حب بتوصلني منكم.شكرا على حبكن بكل وقت وكل عيد حب وأنتو بخير”.
وكانت ميسون أسعد قد لعبت دور ناديا خانم في مسلسل باب الحارة وزوجة شخصية ابوعصام التي لعبها الممثل عباس النوري.Maisoun Abou Assad
هذه الصورة عرضت نجمة باب الحارة لموجة من الانتقادات بسبب الجرأة التي أطلت فيها الممثلة للمرة الأولى.

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