بمناسبة يوم المرأة العالمي .. مخرج مصري يكتب : ” فين الست اللي بتقلع جوزها الجزمة وتغسله رجليه “

احتفل عدد من نجوم الفن بيوم المرأة العالمي الذي وافق يوم أمس الأحد 8 مارس عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي .

من بينهم المخرج المصري ” عمرو عرفة ” الذي خرج بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” أثارت الجدل بين المتابعين .

فكتب قائلا : ” هي الست اللي كانت بتستنى جوزها على الباب وتاخد الجاكتة وتقلعه الجزمة وتغسل له ‏رجليه بميه سخنة وملح راحت فين ؟ ” .

وتفاعل المتابعون على التغريدة والتي انقسمت تعليقاتهم بين من أيده وبين من هاجمه وانتقد أن السبب في غياب ذلك هو عدم وجود الرجل الذي يستحق وعن دور المرأة ومسئولياتها في الحياة الحديثة .