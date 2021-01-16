تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، إحدي الصور كانت قد نشرتها الإعلامية بوسي شلبي في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وشهدت الصورة أول ظهور للفنان المصري “باسم سمرة” بصحبة إبنتيه البعيدتين عن الأضواء “فرح” و”هند”، واللتان خطفتا الانظار بجمالهما، وبشبهما الكبير لوالدهما، فهما تقريباً تملكان نفس ملامح وجه أبيهما المميزة.

يُشار إلي أنه نادرًا ما تظهر أسرة الفنان باسم سمرة معه في المناسبات أو الفعاليات الفنية أو العامة، فهو لا يحب ظهور زوجته التى هي من خارج الوسط الفني، أو إبنتيه للإعلام، حيث يفرض «سمرة» حالة من الخصوصية والتكتم الشديد على عائلته، ويعد ظهور إبنتيه معه في تلك المناسبة حالةً نادرة.

صورة تشهد ظهور الفنان باسم سمرة مع إبنتيه فرح وهند

في سياقٍ آخر، تداولت العديد من المواقع الإخبارية خبر استبعاد الفنان باسم سمرة من “فيلم ديك العياط” مع الفنانة رحاب الجمل، وذلك بعد تلك المشاجرة الأخيرة التى دارت بينهما في كواليس هذا العمل الذي يجمعهما،

بدورها ردت «الجمل»، على تلك الأقاويل حيث قالت إنها لا تعلم شيئًا عن استبعادها من الفيلم مؤكدة أنها لم تبلغ رسميًا بهذا القرار إن صح”. وأكدت استحالة استبعادها من الفيلم قائلة: “احتمال يكون الكلام عن استبعادي حقيقيًا، لكن أنا متبلغتش بأي حاجة من دي”، مشيرة إلى أنها تعاقدت على الفيلم مع المنتجة الليبية “فاطمة” ولم تخبرها حتى هذه اللحظة بقرار استبعادها.

وكانت قد وعُقدت مؤخرًا جلسة صُلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل في منزل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الأسبوع الماضي، بعدما نشبت أزمة بينهما خلال بروفات فيلمهما الجديد “ديك العياط”، ووصلت إلى تبادل الاتهامات بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام.